15 años de cárcel para el acusado de un crimen sin cadáver en Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 15 años de cárcel, como pedía la Fiscalía, al hombre acusado de matar a un hombre en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) el 11 de mayo de 2020, cuyo cadáver no ha aparecido, informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El juicio se celebró hace tres semanas en un tribunal con jurado --que le declaró culpable por unanimidad-- y, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado y la víctima se conocían desde hacía tiempo y les unía una relación personal y comercial relacionada con el tráfico de marihuana.

La sentencia acuerda también una prohibición de comunicación y orden de alejamiento respecto de la mujer e hijos de la víctima e impone una indemnización total, para los familiares de la víctima, de más de 700.000 euros.