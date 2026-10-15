15 negocios participan en una jornada de FP Dual de la Cámara de Terrassa (Barcelona)

Momento del encuentro - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de responsables de comercio de Terrassa (Barcelona) han participado en la jornada 'La FP Dual incorpora talento a tu comercio' de la Cámara de Terrassa, informa la corporación en un comunicado este jueves.

La sesión ha servido para profundizar en el funcionamiento de este modelo formativo y en las posibilidades que ofrece para incorporar y formar nuevo talento en el sector del comercio, cubrir necesidades de personal y contribuir al relevo y la continuidad de los negocios.

El encuentro ha contado con la colaboración del Institut Montserrat Roig y Salesians Terrassa, que han presentado su oferta formativa, y han explicado las posibilidades de colaboración entre sus alumnos y las empresas.

La Cámara ha recordado que durante el año pasado asesoró a 74 empresas de la demarcación, de las que 20 solicitaron su apoyo para facilitar el contacto directo con los centros educativos.

La sesión está enmarcada en el programa FP Pyme y la Cámara de Terrassa trabaja para acercar este modelo a las empresas y conectar la oferta del territorio a sus necesidades.