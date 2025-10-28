Unos 1.500 estudiantes se manifiestan en Barcelona en solidaridad con el caso de Sandra Peña

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.500 estudiantes, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han manifestado este martes por la mañana entre las plazas Universitat y Sant Jaume, en solidaridad con el caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla.

Convocados por el Sindicat d'Estudiants, han gritado consignas como 'Fuera lobbys de nuestras aulas', 'Sandra hermana, nosotros no olvidamos', 'Sobran fachas y faltan psiquiatras', 'Menos policía y más salud mental', 'No son suicidios, son asesinatos' y 'No hay excusa para el que abusa'.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta de la asociación Nace, Carmen Cabestany, ha defendido que "no se sigan produciendo muertes tan terribles como la de Sandra" y que hace falta pedagogía, conciencia social, cambios en la educación de padres a hijos y más formación a los docentes contra el maltrato.

El presidente de la asociación Trencats y padre de Kira López, José Manuel López, ha dicho que los estudiantes pueden cambiar las cosas y que la juventud se está concienciando sobre la gravedad del acoso escolar, y ha pedido a las administraciones legislar e invertir en prevención: "Las consecuencias deben ser para las familias y los docentes que miran a otro lado".

La miembro del Sindicat d'Estudiats Eidor Bustos ha considerado que el caso de Sandra Peña no es aislado y que "no es justo que, teniendo protocolos con el acoso escolar, no se haya activado en ese centro", y ha reclamado educadores sociales y psicólogos en todos los centros de estudios y fomentar espacios seguros.