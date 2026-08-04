16 vuelos cancelados y colas por la huelga de 'handling' en el Aeropuerto de Barcelona, según CGT

Decenas de personas en colas ocasionadas por la huelga de trabajadores de handling, en el Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CGT ha asegurado que hay "buen seguimiento" en la huelga de la plantilla de Groundforce, que da servicio de 'handling' en el Aeropuerto de Barcelona, con 16 vuelos cancelados y colas de pasajeros, en declaraciones a Europa Press este martes.

El sindicato ha convocado una huelga indefinida a partir de este martes por la inacción de la dirección ante "el grave deterioro de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral" en la base.

Está llamado a la huelga el personal de asistencia en tierra, facturación y embarque de pasajeros y coordinación de vuelos del aeropuerto.

Según el sindicato, durante la mañana de este martes se han cancelado 16 vuelos --8 llegadas y 8 salidas-- y otros dos han despegado sin equipaje.

Además, la previsión de la organización es que esta tarde se cancelen otros 14 vuelos --7 llegadas y otras tantas salidas--.