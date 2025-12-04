18 kilómetros de retenciones en la AP-7 en Gelida (Barcelona), que reabre todos sus carriles

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Gelida (Barcelona) registra este jueves a las 17.00 horas retenciones de unos 18 kilómetros en sentido sur desde Sant Cugat del Vallès (Barcelona), después de que la autopista haya podido reabrir todos sus carriles, ya que solo había abierto uno por un camión que ha volcado a mediodía.

Así lo informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, que añade que también hay afectaciones en el enlace de la A-2 con la AP-7, con colas en Martorell (Barcelona) en sentido Tarragona, así como en la B-23, con retenciones de Molins de Rei hacia Papiol (Barcelona).

El conductor del camión ha sido evacuado en estado crítico por el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), después de que este volcara en el punto kilométrico 177 de la vía.