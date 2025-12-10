1.982 personas duermen en la calles de Barcelona, un 43,2% más que en 2023, según Arrels

Una persona sin hogar duerme en la calle, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fundación Arrels ha contabilizado un total de 1.982 personas durmiendo en las calles de Barcelona este 2025, lo que supone un incremento del 43,2% respecto a las cifras de su último recuento, realizado en 2023.

Son los resultados del recuento realizado por la entidad junto a unos 500 voluntarios hace una semana y que ha presentado este miércoles en rueda de prensa, en la que han explicado que, además de un incremento de personas sin hogar, han visto cambios en los espacios que suelen ocupar.

En 8 de los 10 distritos de la ciudad hay más gente durmiendo en la calle que hace 2 años, siendo Sants-Montjuïc el que ha registrado un mayor crecimiento, pasando de 209 a 489 (+134%) y desbancando por primera vez a Ciutat Vella como el distrito con más personas sin hogar.

El segundo distrito es el Eixample, que ha pasado de 302 a 389 personas; el tercero, Ciutat Vella, que ha pasado de 339 a 372, y el cuarto distrito con más personas sin hogar es Sant Martí, en el que se han contabilizado 335 personas, un 69,2% más que en 2023, cuando habían 198.

El resto de distritos donde se han encontrado más personas durmiendo en el exterior son Les Corts, que pasa de 44 a 74; Horta-Guinardó, que pasa de 44 a 66; Gràcia, que pasa de 57 a 67, y Sant Andreu, donde en 2023 se registraron 49 personas y este año, 60.

ZONAS ALEJADAS

Según Arrels, la fotografía del sinhogarismo realizada esta última semana muestra que además de haber más personas durmiendo en la calle, estas también ocupan espacios diferentes donde tradicionalmente no se encontraban grupos significativos.

En concreto, se ha registrado un "aumento muy evidente" de personas en las zonas de Montjuïc, la Zona Franca, el Bon Pastor y Horta, evidenciando que muchas personas se han movido a los márgenes de la ciudad y a zonas industrializadas.

Según la directora de Arrels, Beatriz Fernández, estos movimientos se han producido por las "políticas de actuación en el espacio público" que, a su juicio, además de no resolver el problema, envían un mensaje estigmatizador a este tipo de personas.

Asimismo, tener que instalarse en zonas alejadas provoca que las personas se alejen de los puntos donde habitualmente se encuentran los servicios básicos, que ahora les quedan más lejos y corren el riesgo de perder tanto sus pertenencias como la red vecinal que les brinda apoyo.

POLÍTICAS

Para hacer frente a la problemática del sinhogarismo en Barcelona, la fundación ha instado a la Administración a planificar soluciones habitacionales específicas, diferentes y adaptadas a los grados de necesidad de las casi 2.000 personas afectadas.

En este sentido, también han reclamado modificar la normativa de la Mesa de Emergencias Sociales de la ciudad para que las personas que duermen en la calle también puedan acceder a una vivienda social a través de este canal.

Finalmente, han pedido abrir espacios de "baja exigencia" en cada distrito, no condicionar el acceso a los recursos del padrón y procurar que las ordenanzas de civismo no criminalicen el hecho de vivir en la calle ni las casuísticas que se derivan.