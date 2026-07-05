20 municipios del Baix Empordà y el Gironès (Girona) en peligro extremo de incendio este domingo

Vista del incendio de La Bisbal d'Empordà, a 4 de julio de 2026, en Cruïlles-Sant Sadurní de l'Heura, Girona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 municipios de las comarcas del Baix Empordà y el Gironès (Girona) están en peligro extremo de incendio este domingo, por lo que está activa la alerta de nivel 4 (la máxima) del Plan Alfa, han informado los Agents Rurals en un apunte en 'X'.

Se trata de la zona afectada por el incendio iniciado este viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona) que los bomberos dieron por estabilizado este sábado por la noche y en el que se ha levantado el confinamiento este domingo, aunque los bomberos siguen trabajando y el acceso al espacio natural de las Gavarres está restringido.

Además, este domingo hay 399 municipios de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que están en peligro muy alto por incendios.