Unos 200 antifascistas se manifiestan en Barcelona contra la visita de Abascal y Garriga

Un grupo de personas durante una concentración antifascista contra un acto de Vox en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 antifascistas se manifiestan este viernes por la tarde en Barcelona para protestar contra el acto organizado por Vox, que prevé su inicio en la plaza de la Marina de Sants sobre las 19.00 con el presidente de la formación, Santiago Abascal, y el líder en Catalunya, Ignacio Garriga.

Los manifestantes se han concentrado en la plaza Ildefons Cerdà y han iniciado una marcha hacia la plaza de la Marina de Sants sobre las 18.20 cantando proclamas contra el partido que consideran fascista y xenófobo: "'Fora Vox dels nostres barris".

Una pancarta encabeza la columna de manifestantes con el mensaje 'Ni Aliança, ni Núcleo, ni Vox'.

La Brigada Mòbil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra han blindado los accesos a la plaza y una línea policial de diversos furgones han cerrado el paso a los manifestantes en la avenida del Carrilet.

Los antifascistas han girado por la calle de la Mineria y se desplazan hacia las inmediaciones de donde está previsto que se celebre el acto de Vox.