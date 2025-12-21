Unos 2.000 motos participan en la Papanoelada Motera Solidaria en Barcelona

Papanoelada Motera Solidaria en Barcelona. - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Papanoelada Motera Solidaria, una iniciativa que se celebra en diferentes ciudades de España, ha congregado este domingo por la tarde a unas 2.000 motos en Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento.

La comitiva ha partido de la calle dels Tarongers, en Montjuïc, a las 16.45 horas en dirección a plaza Espanya, para seguir por Gran Via, Via Laietana y Moll de la Fusta con el objetivo de llegar hasta el Hotel W en el barrio de la Barceloneta.

Según las mismas fuentes, "la Guardia Urbana adecuará el servicio para minimizar al máximo la afectación al tráfico y para garantizar la seguridad de los peatones".

Añaden que el cuerpo policial "denunciará las infracciones si tiene conocimiento o son observadas" durante el recorrido de esta Papanoelada que se celebra cada año por estas fechas.

El objetivo de los organizadores es ayudar a las familias y "sobre todo los más peques, que estén teniendo unas navidades difíciles" recaudando dinero de asociaciones, fundaciones y hospitales que colaboran.