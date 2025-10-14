2.000 profesionales de 110 países participan en el Congrés Internacional d'Arxius - ICA Barcelona

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá del 27 al 30 de octubre el Congrés Internacional d'Arxius - ICA Barcelona 2025, que contará con la participación de más de 2.000 profesionales de 110 países y que se celebrará en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Lo ha dicho el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes en el que ha explicado que el congreso se organiza con la colaboración del propio consistorio, el Consell Internacional d'Arxius (ICA), la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Ministerio de Cultura y la Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.

Ha añadido que el congreso quiere "proyectar Barcelona y Catalunya como espacio de encuentro para los profesionales de la archivística y la gestión documental de todo el mundo", y que, textualmente, a la vez aspira a trascender los límites tradicionales de la disciplina acogiendo profesionales del ámbito digital y tecnológico.

Se tratarán 5 temáticas principales para explorar el rol de los archivos en la sociedad contemporánea que son la gestión de recuerdos preservando identidades; el conflicto, desastre y desplazamiento; documentos y derechos; digitalización y accesibilidad; y el futuro de los archivos.

El coste total de la cita es de 1,86 millones de euros financiados por el Gobierno central con un 20%, por la Generalitat con un 40%, el Ayuntamiento de Barcelona el 20% y la Diputación el 20%.