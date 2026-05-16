222 identificados en la Seu d'Urgell (Lleida) en un nuevo plan Kanpai, 161 con antecedentes

Archivo - Mossos. Imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han identificado a 222 personas, 161 con antecedentes, en un nuevo plan Kanpai contra la multirreincidencia realizado entre este viernes por la tarde y la madrugada de este sábado en La Seu d'Urgell (Lleida).

3 de los identificados acumulaban 70 antecedentes vinculados a la multirreincidencia, mientras que la Policía Nacional inició 11 expedientes relacionados con extranjería.

El operativo terminó con 10 denuncias por sustancias estupefacientes y dos por armas prohibidas, además de la intervención de dos vehículos de movilidad personal y dos denuncias relacionadas con un perro de raza peligrosa.