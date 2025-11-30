La 22a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya acaba tras 15 días de proyecciones

Ultima proyección de la Mostra - @CINEMASPIRITCAT

BARCELONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 22a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya ha acabado este domingo en Barcelona tras 15 días de proyecciones de más de 30 películas en decenas de salas catalanas, informa en un comunicado la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat, principal organizadora.

La secretaria general de Justicia y Calidad Democrática, Maite Casado, la ha clausurado en los Cines Verdi barceloneses con el preestreno en Catalunya de la película de animación del surcoreano Seong-ho Jang 'The King of Kings', inspirada en el libro infantil de Charles Dickens 'The Life of Our Lord'.

La Mostra ha tenido el lema 'Todos diferentes, todos iguales', para reflexionar sobre la convivencia y el respecto a la diversidad, y ha incluido proyecciones de películas, preestrenos de producciones locales, una retrospectiva de Andrei Tarkovski y actividades educativas en centros penitenciarios y de justicia juvenil.