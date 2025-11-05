25 denuncias por una presunta estafa de un administrador de fincas en Viladecans y Gavà (Barcelona)

Archivo - Fachada de un edificio, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han recibido 25 denuncias por una presunta estafa en Viladecans y Gavà (Barcelona) por parte del administrador de fincas L&V Gestión de Fincas, que gestiona hasta 120 comunidades de vecinos.

Las denuncias presentadas alertan de diversas "irregularidades", como no pagar obras cuyo presupuesto ya ha sido abonado por los propietarios, según han explicado este miércoles fuentes del cuerpo a Europa Press.

La mayoría de los afectados se encuentran en el municipio de Viladecans, donde el Ayuntamiento ya ha atendido a una treintena de comunidades de vecinos afectados y ha anunciado que se personará en la causa.

En este sentido, desde el consistorio creen que la cifra de denuncias puede seguir creciendo en los próximos días, por los servicios jurídicos municipales están recopilando toda la información posible para determinar qué delitos se han cometido.

Asimismo, el municipio se ha puesto en contacto con el resto de empresas de gestión de fincas de la ciudad para que ofrezcan sus servicios a los afectados.

INTRUSISMO PROFESIONAL

En un comunicado, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha lamentado la estafa y el "grave perjuicio que supone para las familias afectadas", y ha asegurado que la persona responsable no está colegiada.

Para la entidad, el ejercicio de la profesión de administrador de fincas sin estar colegiado "es un claro ejemplo de intrusismo profesional, una práctica que perjudica gravemente tanto a los consumidores como a los usuarios de vivienda".

Por ello, ha subrayado la importancia de que "quien se encarga de la gestión de viviendas, uno de los bienes más valiosos para las familias, sea siempre un profesional colegiado".