26 editoriales participarán en el estand de la Generalitat en la Feria del Libro de Londres

Feria del Libro de Londres - IRL

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat, a través del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) y el Institut Ramon Llull (IRL), volverá a la 55 Feria del Libro de Londres, que se celebra entre el 10 y 12 de marzo, con un estand que acogerá a 26 editoriales catalanas, 8 más que en la edición anterior.

Según ha informado este lunes el IRL, las 26 editoriales que forman parte del expositor son Animal Sospechoso Editor, Barcanova Editorial, Blume Editorial, booq Publishing, Ediciones Minotauro, Ediciones del Serbal, Edicions el Pirata, Edicions La Fitorra, Edicions UIB y Anagrama.

Completan Editorial GG, Editorial REM, Editorial RM, Editors, Grup 62, Hoaki Books, Inclusive Reading, Jande Editorial, Larousse Editorial, Loft Publications, Manifest Llibres/Verso Libros, Mosquito Books Barcelona, Obrador Editorial, y Quaderns Crema/Acantilado.

Además, 10 agencias literarias catalanas participarán en el Salón de Derechos, como son Antonia Kerrigan, Asterisc Agents, Carmen Balcells, Casanovas & Lynch, MB Agencia Literaria, Sandra Bruna, Schavelzon & Graham, Silvia Bastos, The Foreign Office y Ute Körner.

El IRL y el Icec organizan un programa profesional de 'match-making' el 10 de marzo para facilitar que editores y agentes literarios catalanes se reúnan con editores británicos y norteamericanos para impulsar las oportunidades de traducción.

También organizarán una mesa redonda sobre la traducción de la no ficción para público profesional, y el Icec ha elaborado un tríptico con la información sobre las editoriales, agencias literarias, asociaciones e instituciones presentes en la feria, que se distribuirá entre los profesionales internacionales acreditados.