La 26 Vueling Cursa Bombers Barcelona registra 7.451 mujeres inscritas, su "récord absoluto"

La 26 Vueling Cursa Bombers Barcelona que se celebrará este domingo tendrá 7.451 mujeres en la línea de salida, el "récord absoluto" de la participación femenina de la prueba y lo que supone el 41% del total de los corredores.

Lo ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona este martes en un comunicado, en el que ha detallado que la carrera tendrá un total de 18.000 inscritos, la "mejor cifra desde 2015 y un incremento del 20%" respecto al año pasado.

El concejal de Deportes, David Escudé, ha afirmado que la salida desde la Estació de França será un "momento mágico" y ha destacado que se recupera el recorrido clásico y más rápido pasando por la Via Laietana.

Según el consistorio, la prueba también superará el récord histórico de participación de Bomberos, llegando a los 358 miembros del cuerpo que correrán con el uniforme de servicio y "más de 17 kilos de equipamiento".

El director de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha remarcado la importancia de la carrera: "Nos sentimos muy orgullosos de la participación de bomberos en esta prueba atlética, que se ajusta perfectamente a los valores y principios de nuestra organización".

Por su parte, la responsable de comunicación externa de Vueling, Anna Viladot, ha reiterado el compromiso de la aerolínea como patrocinador principal, destacando su conexión con Barcelona.