El 28 Festival de Málaga contará con 57 producciones catalanas

El 28 Festival de Málaga, que se celebrará entre el 14 y el 23 de marzo, contará con 57 producciones catalanas, entre las cuales hay largometrajes, cortometrajes, ficción, documental y animación.

22 de las películas seleccionadas han contado con algunas de las líneas de ayuda que la Conselleria de Cultura pone a disposición del sector audiovisual, informa en un comunicado de este viernes.

LARGOMETRAJES

La Sección Oficial a Concurso cuenta con 10 largometrajes de producción catalana de entre los 22 que la conforman, entre los cuales 'Sorda', de Eva Libertad; 'Los Tortuga', de Belén Funes; 'La fúria', de Gemma Blasco, y 'Ravens', de Mark Gill.

También 'La buena letra', de Celia Rico; 'Molt lluny', de Gerard Oms; 'Jone, batzuetan' de Sara Fantova; 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia; 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, y 'Ruido', de Ingride Santos.

En la Sección Oficial Fuera de Concurso-Málaga Première se presentarán 6 largometrajes catalanes: 'Hamburgo', de Lino Escalera; 'Faisaien Irla. La isla de los faisanes', de Asier Urbieta; 'La huella del mal', de Manuel Ríos San Martín; 'Los aitas', de Borja Cobeaga; 'También esto pasará', de Maria Ripoll, y 'Pequeños calvarios', de Javier Polo.

4 producciones catalanas forman parte de la Sección Oficial de Largometrajes Documentales; 'Miralles', de Maria Mauti; 'On eres quan hi eres?', de Jana Montllor; 'Sunu Gaal (El nostre cayuco)', de Josep T. París, y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria.

Además, en los Pases Especiales se proyectarán 7 documentales catalanes más, y en la ZonaZine tres películas de ficción; en cortometrajes, 18 producciones catalanas han sido seleccionadas.