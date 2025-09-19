28 muertos en playas, piscinas y aguas interiores en la campaña de este verano en Catalunya

10 de las personas ahogadas en playas tenían más de 65 años y 2 eran menores de edad

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de baño de este verano --que se inició el 15 de junio y finalizó el 15 de septiembre-- se ha cerrado con un balance de 20 muertos en playas, 4 en piscinas y otros 4 en aguas interiores --ríos, pantanos y pozas-- de Catalunya, informa Protecció Civil en un comunicado este viernes.

Los datos de este verano en playas han sido superiores a los de 2024, que cerró su campaña con 17 personas fallecidas, pero inferiores a la de hace dos veranos, cuando fueron 25; por otro lado, en piscinas, sin embargo, la cifra ha sido menor, ya que este verano han sido 4 y en 2024 fueron 7.

A las 20 víctimas mortales en playas se suman las 9 personas que murieron entre el 1 de enero y el 15 de junio, y una que murió el 17 de septiembre.

En cuanto a las piscinas, Protecció Civil destaca el "elevado número" de heridos (28), la gran mayoría menores de edad (22), y en cuanto a aguas interiores las personas que han muerto ahogadas han sido las mismas que en 2024 durante las mismas fechas.

PERFIL EN PLAYAS

Las 20 personas que murieron en las playas lo hicieron mayoritariamente en la Costa Brava (7) (Girona) y la Costa Central (7) (Barcelona); seguidas de la Costa Daurada (6) (Tarragona).

En cuanto al sexo, 13 víctimas han sido hombres y 7 han sido mujeres, una tendencia muy similar a la de los últimos 5 años, cuando en un 78% de los casos las víctimas han sido hombres, y un 22% mujeres.

Respecto a su edad, 10 tenían más de 65 años, 8 eran adultos hasta 64 años, y 2 han sido menores de edad, y Protecció Civil señala que ha sido el julio "más negativo" con 9 muertos, seguido de junio con 7 y agosto con 4.

Del total, 6 murieron mientras había servicio de vigilancia y ondeaba la bandera verde, y 4 con bandera amarilla, y las otras 7 personas se estaban bañando fuera del horario de vigilancia (antes o después), y en 4 ocasiones en playas sin servicio de vigilancia.

ATENCIONES DEL SEM

Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 145 personas por ahogamientos, y en el 80% de los casos los médicos los han estabilizado y trasladado a un centro sanitario.

Finalmente, durante la campaña han ondeado un total de 10.272 banderas verdes en playas vigiladas, 5.489 amarillas y 771 rojas, y la mayoría de estas últimas han sido por fenómenos meteorológicos adversos (tormentas eléctricas), mala calidad del agua y fuerte oleaje.