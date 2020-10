El 28% de las personas desconfían de las vacunas contra el virus, según un estudio

En España, el 75% se vacunaría y un 25% dudaría o se negaría a hacerlo

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional en el que ha participado el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa, ha determinado que el 28% de las personas desconfían de las vacunas que se están desarrollando actualmente contra el coronavirus.

El informe, basado en una encuesta a 13.400 personas de 19 países fuertemente afectados por la pandemia, indica que el 72% de los participantes "probablemente aceptaría vacunarse", frente a un 14% que se negaría y otro 14% que dudaría si hacerlo, según ha informado el ISGlobal en un comunicado este martes.

Además de los expertos del ISGlobal, han participado en el trabajo diversos investigadores de la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH), el Vaccine Confidence Project de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), y la Georgetown University Law School.

Los resultados se han publicado este martes en la revista científica 'Nature Medicine' y se han presentado en la 51ª Conferencia Mundial de la Unión sobre Salud Pulmonar, que está teniendo lugar de forma virtual esta semana.

LOS ESPAÑOLES, MÁS CONFIADOS

En España, a la pregunta de si los encuestados se pondrían una "vacuna probada, segura y eficaz", un 74% respondió de forma positiva --un 2% más que la media global--, frente al 13% que se mostró reticente a vacunarse y un 12% que dijo no tener una opinión formada.

Sin embargo, cuando se preguntó si "Aceptaría vacunarse si su empleador lo recomendara y el gobierno aprobara la vacuna como segura y eficaz", el porcentaje de encuestados positivos bajó al 41%, con un 35% de los participantes negándose a vacunarse.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Según el investigador del ISGlobal y coordinador del estudio, Jeffrey V. Lazarus, "el problema de las dudas generadas ante las vacunas depende principalmente de la falta de confianza en los gobiernos", por lo que su aceptación es mayor en los países en los que la confianza en el gobierno es más alta.

Es el caso de China, con un 87% de respuestas positivas y el porcentaje más bajo de respuestas negativas (0,7%); en contraposición a Polonia, donde los encuestados informaron el mayor número de respuestas negativas (27%), o Rusia, donde dieron la proporción más baja de respuestas positivas (55%).

El coautor del estudio y Distinguished Lecturer en CUNY SPH, Scott C. Ratzan, ha advertido del peligro de esta falta de confianza: "Será una tragedia que si desarrollamos vacunas seguras y eficaces contra la Covid-19, las personas no las tomen".

"Debemos abordar las dudas sobre las vacunas de forma contundente y sostenida para restaurar la confianza de las personas en la inmunización para sí mismos, sus familias y sus comunidades", ha declarado Ratzan, que también es editor en jefe de la publicación académica de comunicación sanitaria 'Journal of Health Communication'.