28 restaurantes y 9 bacaladerías de Barcelona participarán en la VII 'Ruta del Bacallà'

El músico islandés Halldór Már, conocido como 'Katalonski', 'Bacallaner novell'

Un total de 28 restaurantes y nueve bacaladerías de Barcelona participarán este año en la VII 'Ruta del Bacallà', que se celebrará del 28 de marzo al 14 de abril, que se ha presentado este lunes en la Antiga Fàbrica de Estrella Damm.

Así, durante los 19 días que dura la ruta el Gremi de Bacallaners de Catalunya y la cerveza Inedit de Damm, con la colaboración de Bacalao de Islandia, ofrecen elaboraciones de 'Gadus Morhua' cortado y curado al estilo tradicional y maridadas con Inedit.

El músico islandés Halldór Már, conocido como 'Katalonski', ha recogido en la presentación el premio al 'Bacallaner novell', que en ediciones anteriores ha recaído en los periodistas Bibiana Ballbè y Albert Om y en el actor Bruno Oro.

"La parte que más me gusta del bacalao ahora son las cocochas, que de pequeño era la que menos me gustaba", ha explicado Már, que ha bromeado diciendo que no solo es 'Bacallaner Novell' sino también cocinero novel, y ha añadido que le gusta cómo se prepara este pescado en Catalunya porque es más meloso que en Islandia, donde es más seco.

Tras recoger el galardón, Halldór Már ha participado en una 'master class' con el chef Sergi de Meià, jefe de cocina del restaurante que lleva su nombre, y ha interpretado una canción típica islandesa acompañado de su guitarra.

Por su parte, el representante del Gremi de Bacallaners de Catalunya Ricard Perelló ha explicado la importancia de curar el bacalao con sal, desalarlo y rehidratarlo posteriormente al estilo tradicional.

TRES OPCIONES CULINARIAS

Este año la iniciativa propone tres opciones, la primera de las cuales es un menú degustación, que incluye cinco platos, postres y dos cervezas Inedit, por entre 40 y 50 euros.

Otras opciones son el menú, con primer y segundo plato, postres y dos cervezas Inedit, por entre 25 y 35 euros; el medio menú --disponible los mediodías entre semana--, con un plato principal, postres y una cerveza Inedit, y un platillo de bacalao con una Inedit por cinco euros.

A ello se suman tradicionales degustaciones de bacalao, que tendrán lugar los sábados 30 de marzo, 6 y 13 de abril en nueve bacaladerías y mercados de Barcelona por un precio de entre uno y dos euros y acompañadas de una Inedit.