2.800 estudiantes catalanes redescubren la física y las matemáticas en el Tibidabo de Barcelona

Jornada Fisidabo en el Tibidabo de Barcelona - BSM

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.800 estudiantes catalanes de 4º de ESO y Bachillerato han participado este miércoles en la 9 jornada Fisibado en el Tibidabo de Barcelona, donde han redescubierto la física y las matemáticas aplicando sus conocimientos sobre el terreno con diversos experimentos.

Se trata de la 9 edición de esta jornada, organizada por BSM y la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) en el marco del programa STEAM para promover las vocaciones científicas entre los jóvenes, indica BSM en un comunicado.

Una vez en el parque, los alumnos participantes se han dividido en grupos para llevar a cabo experimentos relacionados con las diferentes atracciones, dirigidos por estudiantes de Ingeniería Física de la UPC.

Por ejemplo, en la caída libre del Merlí han analizado el movimiento vertical y calculado la aceleración, mientras que en la Muntanya Russa han estudiado los cambios de energía y velocidad a lo largo del recorrido.

Con de esta edición, más de 12.000 estudiantes han pasado ya por el Tibidao para participar en la jornada Fisidabo, que nació en 2012 y que durante su trayectoria ha sido reconocido con el Premio Nacional de Investigación de la categoría de Comunicación Científica.