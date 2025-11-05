El '29 Fòrum Fedaia' reúne a 200 profesionales para reflexionar sobre la salud mental en la infancia

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El '29 Fòrum Fedaia' se ha inaugurado este miércoles bajo el título 'Más allá de la salud mental. Acción social para el bienestar emocional' en el que durante 3 días profesionales de entidades sociales reflexionarán sobre el bienestar emocional en la infancia y adolescencia, ha informado la Federació d'entitats d'atenció a la infància i l'adolescència (Fedaia) en un comunicado.

La presidenta de Fedaia, Elisenda Xifre, ha destacado la importancia del Tercer Sector Social como referente para la salud mental en la infancia y la adolescencia: "La acción social trabaja día tras día en la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha agradecido el esfuerzo de los profesionales de las entidades sociales y ha añadido que "el bienestar emocional es un derecho y eso quiere decir que no es cuestionable" y se traduce en un compromiso del Govern para poner en el centro las políticas públicas este derecho desde una mirada más amplia, en sus palabras.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha pedido más trabajo conjunto y ha dicho que "es importante crear vínculos entre todas las administraciones, las entidades y las comunidades para dotar de recursos, para que desde los territorios se pueda dar respuestas a las necesidades de las personas aplicando políticas públicas comprometidas".

El objetivo de las tres jornadas es compartir aprendizajes sobre las maneras de avanzar para garantizar el derecho de las infancias y adolescencias a vivir en entornos que les aseguren una estabilidad emocional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del bienestar emocional desde la prevención y el trabajo comunitario.