Rufián se disculpa por no lograr una candidatura unitaria de la izquierda: "He fracasado"

Archivo - El cabeza de lista de ERC por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, se ha disculpado este viernes por no ser capaz de convencer y arrastrar a las direcciones de los partidos de izquierda hacia una única candidatura: "He fracasado".

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press ha asegurado que este jueves estuvo a punto de irse y ha afirmado que está tratando de hacer una candidatura única antifascista por la militancia de ERC y la gente de a pie y no "por nadie que está en un despacho de Esquerra Republicana".

Ha expresado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el adelanto electoral para salvar "la papeleta personal".

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