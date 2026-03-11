Un 30% de jóvenes de Barcelona nunca habla catalán y un 17% habitualmente, según el Ayuntamiento

Archivo - Una mujer monta en bicicleta, a 13 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Encuesta a la Juventud de Barcelona 2025, elaborada por el Ayuntamiento de Barcelona, señala que un 30% de los jóvenes de la capital catalana de entre 15 y 34 años no habla nunca en catalán, mientras que un 17,8% lo utiliza de manera habitual.

El comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez, que ha presentado el documento este miércoles, ha pedido tomarse los datos como un "punto de partida, no como un techo" que debe ser combatido con políticas valientes y decididas abordadas desde el consistorio.

"Todos los datos vinculados a los jóvenes de nuestra ciudad nos dicen que la mayoría entienden el catalán y lo saben hablar", ha afirmado el comisionado, que ha destacado el aumento del uso del catalán en los ámbitos laboral y académico respecto a 2020, aunque el castellano sigue predominando todos los contextos analizados.

El estudio es el resultado de 1.500 encuestas a jóvenes residentes en Barcelona realizadas entre septiembre y noviembre de 2025, un tercio de ellos de zonas de la ciudad con renta baja, un tercio de zonas con renta media y otro tercio de zonas con renta alta.

VIVIENDA

Respecto a la vivienda, Rodríguez ha señalado que es la "principal presión vital" de los jóvenes de la ciudad, un 37,7% de los cuales vive con sus padres, un 60,4% entre 18 y 24 años y un 17,9% de 25 a 34 años, que señalan a la falta de recursos y el precio elevado como principales motivos.

En el caso de los jóvenes que viven de alquiler, un 21,6% de los cuales comparten piso, un 54,1% lo hace por necesidad pero preferiría vivir sin compartir, y un 30% ha tenido dificultades para pagar una mensualidad, más de un 10% siempre o a menudo.

IDEOLOGÍA

En lo que se refiere a la política, un 55,9% valora su interés por encima del 5, en una escala del 0 al 10, y más de un 40% se considera de izquierdas, un 11,3% de centro, y más de un 16% de derecha, si bien un 30,7% de los encuestados ha preferido no contestar.

Preguntados por algunos temas, la adopción por parte de parejas homosexuales es el que genera un mayor consenso entre los jóvenes, con solo un 8% en desacuerdo, seguido por los problemas de violencia machista, el medioambiente y la inmigración.

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA

Respecto a la situación socioeconómica de los jóvenes, alrededor de un 60% de mayores de 24 años tiene estudios universitarios, de los cuales un 30% se sienten sobrecalificados, y un 66,7% del total trabaja, la gran mayoría con un contrato indefinido o ordinario, si bien un 33,6% afirma haber vivido situaciones laborales precarias.

La media de ingresos de los jóvenes que viven en Barcelona se situó en 2025 en los 1.200 euros, un 35% más que en 2020, y un 42,8% considera que forma parte de una clase social más baja que sus padres, un 28,3% igual y un 26,3% por encima.

CONDICIONES DE VIDA

Los jóvenes barceloneses puntúan con un 7,76 de media la satisfacción con su vida, siendo la franja de los 15 a 19 años la que se muestra más satisfecha, y los ámbitos que les suponen más satisfacción son la familia y las amistades, y los que menos, la situación económica y el trabajo.

A nivel de salud mental, la encuesta de 2025 mejora en todos los indicadores la de 2020, realizada en plena pandemia, exceptuando el que mide la sensación de estar cargado y en tensión, pasando de un 39,1 a 27,8 el factor de riesgo de padecer mala salud mental.