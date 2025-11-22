Unas 300 personas participan en una jornada del ICAA para familias acogedoras y niños acogidos

La secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía de la Generalitat, Teresa Llorens, durante la jornada - DEPARTAMENT DE DERECHOS SOCIALES

TARRAGONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 personas, entre familias acogedoras y niños acogidos, han participado este sábado en una jornada del Institut Català de l'Adopció i l'Acolliment (ICAA) para agradecer a las familias la tarea que llevan a cabo, escuchar sus demandas y crear una red entre familias.

La jornada se ha celebrado en el albergue de Coma-Ruga (Tarragona) de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat), donde los niños han tenido a dispocición juegos infantiles y han participado en un 'escape room' y un espectáculo de magia, y los adultos han podido escuchar la conferencia de la doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación Anna Forés, informa la conselleria de Derechos Sociales en un comunicado.

TERESA LLORENS

La secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía de la Generalitat, Teresa Llorens ha reconocido el trabajo de estas familias y ha dicho que lo que hacen "cambia vidas y también cambia el país".

CÓMO FORTALECER LA ACOGIDA

"Necesitamos hacer crecer la cultura de la acogida: que se hable más, que se valore más y que se perciba como una opción natural dentro de nuestra sociedad", ha añadido.

También ha avanzado las propuestas que el departamento espera poner en marcha en 2026 para fortalecer la acogida: la creación del carné de familia acogedora, el incremento de los Espacios de Visitas de Niños y Adolescentes (EVIA) y de apoyo especializado, y la elaboración de un nuevo decreto de valoración.