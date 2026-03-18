3.000 docentes se manifiestan en Lleida para pedir mejores condiciones y menos ratios en aulas

Manifestación de docentes en Lleida - USTEC·STES

LLEIDA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

3.000 personas, según fuentes de la Guàrdia Urbana de Lleida y los Mossos d'Esquadra, se han manifestado este miércoles por la mañana por el centro de la ciudad para reclamar mejoras laborales, como un aumento salarial, la reducción de ratios y menos burocracia en los centros educativos.

La acción, convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC, se enmarca en la tercera jornada de huelga de docentes en Catalunya, que este miércoles se circunscribe a la Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i Aran.

Según Ustec·Stes, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, en la manifestación de Lleida han participado 8.000 personas, y critican que en las escuelas rurales los servicios mínimos dictados "vulneran el derecho efectivo de huelga y han impedido que muchas docentes puedan sumarse a la convocatoria".