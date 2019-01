Unas 3.000 personas se concentran en Barcelona en apoyo a las feministas andaluzas

Publicado 15/01/2019 20:46:30 CET

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.000 personas se han concentrado la tarde de este martes en la plaza Sant Jaume de Barcelona en apoyo a las feministas andaluzas y convocadas por colectivos feministas bajo el lema 'Ningún paso atrás en igualdad', según ha informado fuentes del consistorio a Europa Press.

La concentración se ha convocado en solidaridad con la convocatoria feminista de este martes ante el Parlamento andaluz en Sevilla para protestar por el acuerdo de investidura del PP, Cs y VOX para investir a Juanma Moreno como nuevo presidente de Andalucía a cambio de modificaciones en la Ley de violencia de género.

En la concentración barcelonesa, las participantes han mostrado carteles con mensajes como 'Los derechos de las mujeres no son moneda de cambio para negociar nada', 'No pasarán' y 'No tenemos miedo de vosotros' --en catalán: 'No tenim PPor de VOXsaltres'.

La protesta también se ha celebrado en otras localidades catalanas, como Terrassa, Sabadell (Barcelona), Lleida (Lleida) y Blanes (Girona), aparte de otras ciudades del Estado, como Madrid, Valencia, Badajoz, Santiago de Compostela y Zaragoza.

La sesión de investidura de Juanma Moreno dará comienzo a la XI Legislatura en Andalucía y será la primera vez que el candidato a dicho cargo no pertenece al PSOE-A, partido que ha gobernado en esta comunidad autónoma durante 36 años de manera ininterrumpida.