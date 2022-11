Unas 3.000 personas se manifiestan en Barcelona contra la violencia machista por el 25N

Claman conseguir una "justicia feminista" ante la violencia institucional

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, y entre 40.000 y 50.000, según la organización, han participado este viernes en la manifestación contra la violencia machista con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, convocadas por Novembre Feminista bajo el lema 'Contra las violencias machistas: acusamos y actuamos!'.

Varios centenares de personas se han empezado a reunir en paseo de Gràcia con avenida Diagonal desde las 18.00 horas y pasada media hora han empezado a bajar en dirección a la Gran Via, donde han hecho la lectura del manifiesto en el que han abogado por conseguir una "justicia feminista".

Los asistentes, la mayoría mujeres, han coreado cántico como 'No es un hecho aislado, es el patriarcado', 'Viva, viva, viva, la lucha feminista', 'No es un arrebato, es el patriarcado', 'Patriarcado y capital, alianza criminal', y 'Mujer, vida y libertad', entre otros.

La pancarta que ha encabezado la marcha rezaba 'Ocupemos juntas las calles contra las violencias machistas' y las asistentes han sostenido carteles con mensajes como 'No es no', 'El que golpea a una nos golpea a todas', 'No nací mujer para morir por serlo' y 'Nos queremos vivas y con vidas dignas', entre otros.

La organización también ha puesto el foco en la violencia vicaria como uno de los "retos" actuales y ha reclamado crear y reforzar las redes de apoyo y cuidados a aquellas asociaciones de madres que han sufrido este tipo de violencia ateniendo a sus demandas y acompañándolas en sus procesos.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Han criticado la "fuerte" violencia institucional que a su parecer ejercen tanto las administraciones públicas como el sistema judicial, y han lamentado que las violencias machistas son estructurales en un sistema que han descrito como heteropatriarcal, capitalista, racista y colonial.

"Actuamos para que no se produzca la retirada de los hijos e hijas por parte de la Dgaia basándose en prejuicios racistas y culturales y, por tanto, también actuamos para derogar la ley de extranjería", han sostenido.

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

Las violencias machistas en el entorno laboral y el acoso sexual son el tipo de violencias que más sufren las mujeres a lo largo de la vida, pero también son "las más invisibles", tanto en el sector privado como en el público, han asegurado.

Así, han pedido que todas las empresas públicas y privadas tengan la obligación de publicar mediante Registro Público sus protocolos de prevención y abordaje de los acosos, que tendrán que contemplar la "adopción de medidas cautelares sin causar perjuicio alguno a las mujeres".

También han reclamado que no haber sido sancionado por acoso sexual sea un requisito necesario para promocionar en el trabajo.