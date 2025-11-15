30.000 manifestantes en Barcelona, según organizadores, piden mejores condiciones para los docentes

Imagen de la manifestación
Imagen de la manifestación - KIKE RINCON - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 15 noviembre 2025 13:53

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 30.000 personas, según los organizadores, se han manifestado este sábado en Barcelona para pedir una mejora de las condiciones laborales de los docentes.

La manifestación ha sido convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO. Educació, CGT y UGT, con el apoyo de 20 asociaciones, para reclamar un incremento de sueldos y reducir ratios y sobrecarga de trabajo, para la "mejora educativa" en Catalunya.

La manifestación ha empezado sobre mediodía en la plaza Urquinaona y ha desembocado en la plaza Sant Jaume.

Contador

Contenido patrocinado