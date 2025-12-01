30.000 personas visitan los Magic Days by Rocambolesc de Casa Seat en la primera semana

Los Magic Days de Casa Seat. - CASA SEAT

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 30.000 personas han visitado los Magic Days by Rocambolesc de Casa Seat en la primera semana, y se suman más de 160.000 inscripciones, informa Casa Seat en un comunicado este lunes.

Del total, más de 7.000 entradas han sido reservadas por empleados de Seat y Cupra, mientras que 32 colegios y más de 1.700 niños han confirmado su participación en las próximas semanas.

El recorrido sigue en un escenario polar protagonizado por un muñeco de nieve XXL con un gorro Cupra y la nariz del cocinero Jordi Roca, y avanza entre el Valle de las Auroras, el Campamento Polar o el Bosque de los Elfos.

Del 1 al 24 de diciembre, Casa Seat cuenta con la presencia de Papá Noel para que los niños puedan pedir sus regalos de Navidad, y a partir del 27 de diciembre será el turno de los Reyes Magos.

Además, los Magic Days incluyen iniciativas como el Sábado Eléctrico Mágico, la Magic Cupra Running Tribe o la participación de Casa Seat como punto de donación oficial de La Marató de 3Cat a través de la Fundación Seat Cupra.