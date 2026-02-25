El 31% de los residentes en Catalunya nacidos en el extranjero tienen nacionalidad española

Archivo - Varias personas caminan cargadas por una calle, a 24 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha señalado que en Catalunya residen 2.039.015 personas nacidas en el extranjero, de las que 628.310 (30,8%) tienen la nacionalidad española, ya sea porque la han adquirido, porque son hijos de españoles nacidos en el extranjero o por otros motivos, como las adopciones internacionales.

Estas cifras, que datan a 1 de enero de 2025, alcanzan máximos entre los residentes en el Vallès Oriental (39,6%) y en el Baix Llobregat (37,2%) y que, en total, la cifra de nacidos en el extranjero (2.039.015) es más elevada que la de población de nacionalidad extranjera (1.522.819 personas), informa el Idescat este miércoles en un comunicado.

Los nacidos en el extranjero representan al 25,1% de la población residente en Catalunya --3 de 4 tiene nacionalidad extranjera--, pero hay 3 comarcas donde esta proporción supera el 30%: el Barcelonès (34,1%), el Alt Empordà (31,6%) y la Segarra (31,5%), mientras que hay otras 3 donde esta proporción no llega al 15%: el Lluçanès (11,4%), el Pallars Sobirà (14,3%) y el Moianès (14,6%).

En relación al año anterior, la población nacida en el extranjero ha aumentado en 132.183 personas (un 6,9%) en el conjunto de Catalunya y en todas las comarcas y Aran, con variaciones que oscilan desde las más elevadas del Solsonès (12,8%) y el Lluçanès (11,5%), hasta las más modestas del Pallars Sobirà (1,7%) y la Alta Ribagorça (2,2%).

La población de nacionalidad extranjera ha aumentado en 78.627 personas (un 5,4%) en Catalunya y también ha aumentado en todas las comarcas y Aran, excepto en el Pallars Sobirà (-0,5%), registrándose los mayores aumentos en el Solsonès (14,7%), el Lluçanès (12,7%), el Alt Urgell (10,8%) y el Alt Penedès (8,4%).

POBLACIÓN POR CONTINENTES Y NACIONALIDAD

Por continentes, la población nacida en América representa el 47,4%, seguida de la nacida en África (20,7%), por delante de la nacida en Europa (20,3%) y, desde el Idescat, informan que, por lo general, la población nacida en un continente es superior a la población extranjera del mismo continente, ya que una parte de la población puede haber alcanzado la nacionalidad española.

Por nacionalidad, la población americana es la más numerosa y representa casi un tercio de la población extranjera (32,8%), seguido de la población de nacionalidad europea (29,9%) --de la que el 21,1% es de la Unión Europea y el 8,8% del resto de Europa-- y de los nacionales de África (23,2%) y Asia (14,1%).

POBLACIÓN POR PAÍS DE NACIONALIDAD

Por nacionalidad, los países con más extranjeros son Marruecos (252.843 personas), Colombia (107.178), Italia (91.925), Rumanía (84.842) y China (67.739) y, en relación al año anterior, destacan los incrementos de la población extranjera de Colombia (12.982), Marruecos (11.664), Perú (7.531), Italia (5.103) e India (4.192).

Por lugar de nacimiento, e independientemente de la nacionalidad (española o extranjera), los principales países son Marruecos (303.065), Colombia (160.238), Argentina (116.720), Perú (100.730) y Ecuador (96.802), con incrementos de la población nacida en Marruecos (19.201), Colombia (17.964), Perú (10.367), Venezuela (9.999) y Argentina (8.238).

POBLACIÓN EN MUNICIPIOS

En Catalunya hay 56 municipios donde el porcentaje de población extranjera es superior al 25%: destacan Guissona (51,8%), Castelló d'Empúries (45,5%), La Portella (42,1%), Sant Pere Pescador (39,5%) y Lloret de Mar (38,5%).

Por nacionalidad, Barcelona es el municipio en el que residen más extranjeros (437.663), con un aumento de 23.600 respecto al año anterior, seguido de l'Hospitalet de Llobregat (79.873), Badalona (42.505), Terrassa (34.698) y Lleida (34.274).