3.200 personas piden el distintivo de discapacidad invisible en 2025 en el Aeropuerto de Barcelona

El distintivo de discapacidades invisibles de Aena - AENA

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha gestionado, durante el 2025, la entrega de más de 3.200 distintivos de discapacidades invisibles, creado por Aena para facilitar a estas personas el paso por sus aeropuertos.

El aeropuerto ha gestionado un total de 3.211 distintivos, de los cuales 2.196 fueron solicitados por pasajeros de salida, mientras que 1.015 lo fueron para llegadas, informa Aena en un comunicado este lunes.

Este distintivo, creado por Aena en 2023, está dirigido a personas que tienen dificultades en entornos estresantes o con mucha estimulación sensorial, e indica que la persona puede necesitar apoyo, ayuda o simplemente comprensión y un poco más de tiempo ante cualquier proceso aeroportuario.

Asimismo, el distintivo permite al personal del aeropuerto identificar al portante con el objetivo de facilitar y mejorar su experiencia de paso por los controles de seguridad, así como por el resto de las instalaciones.

A TRAVÉS DE LA WEB

Los pasajeros que lleven este distintivo, que se puede solicitar a través de la web de Aena, pueden acceder, junto a sus acompañantes, al control de seguridad dedicado a familias y personas con movilidad reducida (PMR); es válido el día del vuelo y no es necesario que el viajero lo tenga visible durante todo su paso por el aeropuerto.

Los aeropuertos de Aena disponen del servicio de asistencia Sin Barreras, dirigido a personas con movilidad reducida o discapacidad, quienes reciben acompañamiento y apoyo durante la facturación, el control de seguridad y pasaporte, el embarque, la bajada del avión, la recogida de equipajes y la salida del aeropuerto de destino.