Unas 350 personas se concentran en Barcelona para reivindicar un "envejecimiento digno"

Collboni, Hernández, Moret, Ros y Pacheco se unen al Día de las Personas Mayores con Serrat y Calaf



BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 350 personas se han concentrado este martes a las 12 en la plaza Sant Jaume de Barcelona para reivindicar un "envejecimiento digno", en el Día Internacional de las Personas Mayores, fijado el 1 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Más de 30 entidades civiles se han unido a la concentración unitaria, impulsada por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Catalunya (UJP-UGT), Federación de Pensionistas de CC.OO., Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec) y Fundació FiraGran.

Han asistido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mónica Martínez; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.

La concentración, con el lema 'Por un envejecimiento digno. ¡Defendamos nuestros derechos!', pretende criticar tanto el edadismo como la pobreza, la soledad no deseada y la carencia de acceso adecuado a la atención sanitaria y social que afronta esta población.

Durante más de una hora, la plaza, ante el Ayuntamiento y la Generalitat, se ha llenado de personas con camisetas blancas, algunas con paraguas blancos y pancartas con los mensajes 'Derecho a la seguridad económica', 'Derecho a la información' y 'Derecho al respeto y la dignidad'.

Los organizadores han agradecido al músico Joan Manel Serrat su asistencia y apoyo en el acto, cuyo manifiesto ha leído la periodista Rosa Maria Calaf.

PETICIONES

El manifiesto recoge 4 peticiones: que se respeten todos los derechos humanos, que se cumpla el principio de igualdad y la no discriminación, que se facilite la participación de las personas mayores y que se establezcan medidas de seguimiento y evaluación.

"Me han tocado todos los ismos, o sea, el racismo en su momento, el colonialismo, el feminismo y ahora el edadismo, así que ya tengo una cierta práctica en reclamar derechos", ha explicado Calaf, y ha añadido que las mujeres mayores sufren una doble discriminación por su sexo y por su edad.

También ha reclamado que no se infantilice ni se estigmatice a las personas personas mayores: "Que no se nos considere una carga, no se nos aparte y no se crea que ya no servimos para nada, porque servimos para mucho".

El secretario de organización de UJP-UGT, Florencio Cepero, ha reivindicado la ley de dependencia, mientras que el responsable de la Federación de Pensionistas de CC.OO. del Barcelonès, José González, ha pedido que "se dignifique el trabajo de las personas que cuidan".

El presidente de Fatec, Josep Carné, ha destacado la importancia de vivir un envejecimiento activo y ha insistido en la defensa de derechos de las personas mayores: "A tener una sanidad correcta, unas pensiones dignas, un acompañamiento, una voz que se escuche".