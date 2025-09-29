Un 38% de artistas ven reducidos sus ingresos por la IA generativa, según un informe de la Unesco

Vista general de la primera jornada de la conferencia Mondiacult, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), a 29 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Mondiacult, conferencia de la Unesco sobre políticas cultu - Lorena Sopêna - Europa Press

El 9% cree que sus derechos económicos y sociales están bien protegidos

Un 38% de artistas encuestados por la Unesco han afirmado haber tenido una disminución de sus ingresos por la Inteligencia Artificial (IA) generativa, según el Informe mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales.

Se ha presentado este lunes en el Mondiacult 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB) y está basado en más de 1.200 informes nacionales y locales presentados entre 2019 y 2024 y traza cómo los países están impulsando la cultura mediante políticas públicas.

A esta cuestión ya hizo referencia el subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, durante la apertura de la Conferencia, al asegurar que "uno de cada cuatro artistas en el mundo, o cuatro de cada diez artistas en el mundo, declaran haber sufrido ya una pérdida de ingresos vinculada a la IA generativa."

El informe señala que es "esencial" garantizar la protección efectiva de los derechos de los creadores y el pago por el uso de sus obras en el entorno digital, para preservar el valor, integridad y sostenibilidad de la obra.

Aunque afirma que estas herramientas pueden ayudar a los profesionales de la cultura en algunas tareas monótonas, también advierte de la preocupación de la "sustitución de puestos de trabajo y competencias, la pérdida de ingresos, los sesgos, la diversidad cultural y lingüística y la soberanía de los datos".

DERECHOS PROTEGIDOS

También señala que, en la actualidad, "solo" el 9% de los artistas tienen la sensación de que sus derechos económicos y sociales están bien protegidos a nivel mundial.

En este sentido, indica que el 60% de los países tienen leyes de salario mínimo aplicables a los artistas, pero "su aplicación sigue siendo escasa", y solo el 22% de las ONG encuestadas confirman la aplicación efectiva del salario mínimo a los artistas.

RIESGOS ECONÓMICOS

Según el informe, la Inteligencia Artificial "plantea riesgos económicos importantes para los artistas al reducir sus ingresos, debilitar la protección de los derechos de autor y aumentar la inseguridad laboral".

En cuanto al impacto de la IA generativa en el empleo, la proliferación de herramientas que pueden ejecutar tareas relacionadas con la generación de imágenes, la escritura o la producción musical "está provocando una importante pérdida de puestos de trabajo en las industrias culturales y creativas".

REDUCIR LA PÉRDIDA DE EMPLEOS

Para reducir la pérdida de empleos y facilitar una transición justa, el informe defiende que es "crucial" mejorar las competencias de los profesionales de las industrias culturales y creativas en el uso de la IA.

"El resultado de dotar a los profesionales de estos ámbitos de los conocimientos especializados necesario para desenvolverse eficazmente con las tecnologías de IA puede ser garantizar que se aprovechen sus ventajas y se mitiguen los riesgos potenciales", insiste el informe.

FUENTES DE INGRESOS TRADICIONALES

El auge de la IA generativa "también amenaza las fuentes de ingresos tradicionales de las industrias culturales y creativas", y según la normativa vigente, los creadores audiovisuales podrían sufrir una caída de ingresos del 21% de aquí a 2028, que podría llegar a alcanzar un 24% en el caso de los músicos.

Esta situación se debe a la "competencia desleal entre los contenidos generados por la IA y los creados por seres humanos", así como a la ausencia de mecanismos para garantizar una remuneración equitativa por el uso de obras protegidas por derechos de autor en los productos de la IA.