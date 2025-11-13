Los 38 Premis de Comunicació Local reconocen al periodista Josep Cuní con el Premio de Honor

Foto de familia de los 38 Premis de Comunicació Local, en el Paraninf de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 38 Premis de Comunicació Local que organiza la Diputación de Barcelona han reconocido al periodista Josep Cuní con el Premio de Honor por su trayectoria "marcada por el rigor, la innovación y el compromiso con la comunicación de calidad" y por su contribución a la dignificación del periodismo y a la formación de nuevos profesionales.

También se ha premiado a proyectos e iniciativas en 6 categorías, con una dotación de 6.000 euros cada uno (excepto el Premio de Honor), y se han presentado 72 candidaturas, informa la Diputación en un comunicado.

Los premios se convocaron de forma ininterrumpida de 1981 a 2012 y se recuperaron totalmente en 2024, para valorar la comunicación local, que "desde la proximidad, el rigor periodístico y la transparencia, constituye un antídoto contra la desinformación".

OTROS PREMIADOS

Además de Cuní, se ha reconocido con el Premio Tasis-Torrent de Prensa Local y Comarcal al proyecto 'Brigades internacionals a Cambrils: Llums i ombres de la solidaritat internacional a les nostres terres', de Revista Cambrils, y al informativo del Penedès y Garraf 'La Fura', ex aequo.

Espluga FM Ràdio ha recibido el Premi Rosalia Rovira de Ràdio Local, y Betevé el Premi Miramar de Televisiones Locales en su 30 aniversario, mientras que el Premio a la Mejor Acción Comunicativa de un Ente Local ha sido para la campanya del Ayuntamiento del Prat de Llobregat 'Tu tens la clau'.

El Premio a Mejor Contenido de Vídeo ha sido para 'Els maquis a les muntanyes de Prades', de Canal Reus; el Mejor Contenido de Audio para 'Les sis de Ravensbrück', del Consorci d'Emissores Municipals de les Terres de Lleida, y el Mejor Contenido Multimedia para 'Va passar aquí', de Betevé.