3Cat y Dagoll Dagom presentan 'Mar i cel, la pel·lícula', que este viernes llegará a 40 cines

Elenco de la película 'Mar i cel', que se estrena este viernes en 40 cines de Catalunya

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción cinematográfica 'Mar i cel, la pel·lícula', coproducida entre 3Cat y la compañía Dagoll Dagom, se ha presentado en Barcelona este lunes por la tarde ante la previsión de que este viernes 28 de noviembre llegue a 40 salas de cine de toda Catalunya.

Los cines Aribau de la capital catalana han acogido un acto que ha congregado a diversas personalidades del mundo de la cultura y el audiovisual catalán, así como a todo el elenco de 'Mar i cel, informa 3Cat en un comunicado.

La película incorpora nuevas escenas e interludios inéditos que amplían el relato original y aportan contexto histórico, tal y como ha explicado el director Pau Subirà, que ha añadido que se ha aportado un punto más de dimensión: "Llevar el teatro a la pantalla y aprovechar todos los recursos del cine para explicar la misma historia de una forma diferente".

Para lograr esta producción, se han utilizado nueve cámaras de cine, con las que se ha podido realizar una producción en calidad 4K en HDR y audio inmersivo con Dolby Atmos.

Finalmente, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha remarcado que 'Mar i cel' es mucho más que una obra de teatro o un musical, es un "símbolo de excelencia de la cultura catalana", según ella.