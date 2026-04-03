El 40% de las licitaciones públicas cuenta con un único ofertante, según Licitaciones.io

Archivo - Varios operarios trabajan en unas obras en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 40% de las licitaciones públicas se cierra con un único ofertante y "muchas empresas ni siquiera se presentan" por las barreras administrativas y financieras, según datos de Licitaciones.io, informa en un comunicado este viernes.

Por ello, la empresa ha invertido más de 250.000 euros en el desarrollo de una plataforma diseñada para facilitar el acceso a la contratación pública que "centraliza información de miles de organismos y permite a las empresas identificar oportunidades de negocio".

La compañía ha señalado que las licitaciones públicas generan un volumen de negocio de más de 100.000 millones de euros anuales, pero que la información "se encuentra segmentada en múltiples plataformas oficiales y boletines informativos".

Ha añadido que la plataforma gestiona unas 1.500 licitaciones nuevas al día y que, actualmente, permite hacer seguimiento de 9.000 licitaciones y 8.000 organismos de contratación, así como recibir alertas personalizadas según sector de actividad, ámbito territorial o tipo de contrato.

La herramienta registra casi 1.000 usuarios nuevos cada mes y más de 70.000 búsquedas mensuales realizadas por usuarios y empresas.

TRANSPARENCIA PÚBLICA

Licitaciones.io también está trabajando en la creación de un portal de transparencia que permita el acceso y análisis del gasto público.

La voluntad es ser "un portal de referencia desde el que consultar, de forma sencilla e intuitiva, información sobre contratación pública y gastos por organismos, administraciones o categorías".

La herramienta permitirá hacer búsquedas por entidades o ayuntamientos, así como investigaciones más amplias.

El portavoz de la empresa, Alejandro Navas, ha explicado que el objetivo es "contribuir a una mayor transparencia del sistema" con herramientas que permitan ver en qué y cómo se invierten los recursos públicos.