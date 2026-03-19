4.000 docentes se manifiestan en Girona para pedir mejoras laborales por el cuarto día de huelga

Manifestación de docentes en el centro de Girona
Manifestación de docentes en el centro de Girona - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 13:06
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GIRONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

4.000 docentes, según la Policía Municipal de Girona y los Mossos d'Esquadra, se han manifestado este jueves por el centro la ciudad para pedir mejoras laborales, como una subida salarial, reducir ratios y menos burocracia en los centros educativos, en el marco de la cuarta jornada de huelga territorializada en la educación catalana.

La manifestación, que ha empezado a las 12.30 horas y estaba convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC, se enmarca en la huelga de docentes en Catalunya, que este jueves se circunscribe al Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental y Girona

Según Ustec·Stes, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, en la manifestación de Girona han participado 10.000 personas, y recuerdan que en estos momentos también están realizando un corte de circulación en la AP-7.

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