4.000 docentes se manifiestan en Girona para pedir mejoras laborales por el cuarto día de huelga

Manifestación de docentes en el centro de Girona - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

GIRONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

4.000 docentes, según la Policía Municipal de Girona y los Mossos d'Esquadra, se han manifestado este jueves por el centro la ciudad para pedir mejoras laborales, como una subida salarial, reducir ratios y menos burocracia en los centros educativos, en el marco de la cuarta jornada de huelga territorializada en la educación catalana.

La manifestación, que ha empezado a las 12.30 horas y estaba convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC, se enmarca en la huelga de docentes en Catalunya, que este jueves se circunscribe al Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental y Girona

Según Ustec·Stes, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, en la manifestación de Girona han participado 10.000 personas, y recuerdan que en estos momentos también están realizando un corte de circulación en la AP-7.