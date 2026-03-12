Unas 4.000 personas y un centenar de empresas acuden a la Fira de l'Ocupació de Cámara de Tarragona

La presidenta de la Cámara de Tarragona, Laura Roigé - CÁMARA DE TARRAGONA

TARRAGONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 personas han asistido a la XIV edición de la Fira de l'Ocupació de la Cámara de Tarragona, que ha contado con la participación de un centenar de empresas, "récord del evento", ofreciendo 700 puestos de trabajo, informa la entidad cameral en un comunicado este jueves.

La presidenta de la Cámara de Tarragona, Laura Roigé, ha destacado que esta edición ha "superado las expectativas más optimistas gracias al apoyo del tejido productivo, la gente que confía en la capacidad de organización de la Corporación tarraconense y la colaboración activa" de sus socios.

En concreto, ha contado con la cooperación de la Generalitat, la Diputación de Tarragona, el Port de Tarragona, la Federació d'Empreses d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) y Asfaltos Españoles SA (Asesa).

"Seguimos trabajando para consolidar una propuesta que se ha convertido en la principal plataforma laboral del sur de Catalunya", ha señalado Roigé.

Además de conectar a empresas con vacantes con el talento, la Fira se ha complementado con tres charlas motivadoras, por lo que se ha invitado al comunicador Óscar Martínez para hablar de "Cómo tener éxito en una entrevista de trabajo".

"En un contexto de cambio, transformación digital y, por tanto, de nuevas oportunidades profesionales, consideramos que esta es nuestra mejor contribución a la dinamización de la economía de las Comarcas de Tarragona", ha concluido Roigé.