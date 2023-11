El 44% de los españoles tiene previsto comprar productos durante el Black Friday, según Adevinta

La inflación y los factores medioambientales llevan a que el 72% se plantee "mucho más" sus compras



BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 44% de los españoles tiene previsto comprar nuevos productos durante este Black Friday, que será el 24 de noviembre, mientras que un 24% aún duda de si lo hará, según un estudio realizado por Adevinta en base a una muestra de 1.000 personas.

El 72% afirma que este año se planteará "mucho más" sus compras, y los principales motivos que llevan a esta tendencia son la inflación y los factores medioambientales, informa la compañía este miércoles en un comunicado.

En esta línea, un 52% reflexiona más sobre qué comprará debido a la crisis climática, siendo los mayores de 55 años los más concienciados, y el 7% señala que no comprará nuevos productos durante esta fecha porque no lo considera sostenible.

Adevinta complementa sus datos con las conclusiones de la encuesta elaborada por Milanuncios, que apunta que el 68% de los consumidores está considerando la compra de productos en mercados de segunda mano por el Black Friday.

IMPRESIONES SOBRE BLACK FRIDAY

El 43% de los encuestados aseguran que les gusta adquirir productos nuevos durante esta jornada, siendo los jóvenes de entre 16 y 34 años los que más compran (60%) frente a los mayores de 55 años (27%).

Respecto a las ofertas del Black Friday, el 39% considera que algunas de ellas son una estafa: la franja de entre 35 y 44 años son los que más lo perciben (41%), en contraposición a los que tienen entre 45 y 54 años (37%).

"ALTA CONFIANZA" EN EL CANAL ONLINE

Entre los encuestados que afirman que no comprarán productos nuevos en esta fecha, la mitad apunta que no lo hará porque no necesita nada nuevo, un 24% señala que esta fecha aboca al consumismo y un 22% dice que intenta comprar menos.

El ceo de Adevinta Spain y Head of Real Estate & Emerging Verticals, Román Campa, ha considerado que las compras en el Black Friday "siguen demostrando, un año más, la alta confianza de los consumidores en el canal online".