El 45% de los mayores encuentra difícil acceder a atención psicológica, según Fundación La Caixa

Una mujer mayor - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Fundación La Caixa, junto a la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, sobre salud mental y gente mayor, destaca entre sus principales conclusiones que el 44,8% de los mayores considera que el acceso a los recursos de salud mental es "difícil o muy difícil".

El estudio, bajo el nombre '¿Buscan ayuda las personas mayores más jóvenes? Claves de un estudio nacional sobre salud mental', señala que las barreras asociadas a la salud mental adquieren "especial relevancia" entre las personas de 60 a 75 años, de las cuales de 1.411 personas forman la muestra del informe, informa la Fundación La Caixa en un comunicado este martes.

El 52% de las personas de entre 60 y 64 años considera difícil acceder a los recursos de salud mental frente al 42% de quienes tienen entre 65 y 69 años, y al 38,7 % del grupo de 70 a 75 años.

"Una posible explicación sería que las personas más jóvenes dentro de este grupo tienen una mayor expectativa de acceso a estos recursos o son más conscientes de las barreras existentes, mientras que las generaciones de mayor edad pueden tener una percepción diferente de sus necesidades de atención o estar menos familiarizadas con este tipo de recursos", ha destacado la investigadora de la Universitat de València Miriam Marco.

El estudio pone de manifiesto el desconocimiento que tienen las personas entre 60 y 75 años sobre los recursos disponibles en materia de salud mental, ya que el 76,1% de los encuestados afirma no conocer ningún número de teléfono de ayuda.

ATENCIÓN A LA CONDUCTA SUICIDA

Es "especialmente" llamativo el escaso conocimiento de la línea nacional de atención a la conducta suicida (el 024): solo el 0,4% de los 1.411 participantes en el estudio identificaron este número de manera espontánea.

"Este resultado pone de manifiesto la necesidad de mejorar la difusión de los recursos entre la población mayor y de acercar esta información a los espacios y canales que utilizan habitualmente", apunta Marco.

MUJERES

El estudio constata que las mujeres presentan, en su conjunto, una mayor predisposición a buscar ayuda y una menor preocupación por el estigma asociado a acudir a los servicios de salud mental.

Por el contrario, ellas son las que perciben una peor calidad de vida y una peor calidad de salud en comparación con los hombres.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

La investigación también revela que la pandemia ejerció un impacto "moderado" en el bienestar emocional, especialmente entre las mujeres, pero la percepción del deterioro es mucho mayor cuando se valora la salud mental entre personas de la misma edad: el 42,2% de los hombres y el 59,4% de las mujeres consideran que la salud mental de este colectivo empeoró a raíz de la pandemia.

"Los resultados plantean que, si bien una proporción relevante de los participantes reconocen cambios en su propio bienestar, la percepción del impacto de la pandemia es todavía más intensa cuando valoran la situación de su grupo de edad", sostiene Marco.