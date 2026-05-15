48 inmuebles inspeccionados con 39 conexiones ilegales a la luz tras un operativo en Tarragona

Dispositivo en el barrio de Campclar de Tarragona - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desplegado este viernes un dispositivo en el barrio de Campclar de Tarragona en el que se han inspeccionado 48 inmuebles, de los cuales 39 estaban conectados ilegalmente al suministro eléctrico con un consumo equivalente de 140 viviendas, informan en un comunicado este viernes.

En total se han identificado a 84 personas y se han detectado 8 ocupaciones de pisos, por lo que se han abierto diligencias policiales.

Respecto al consumo de agua, se han localizado 23 conexiones ilegales y se han efectuado 10 cortes de servicio, y en el operativo también se ha acordado la instalación de una puerta antiocupación en un piso de la Agència de l'Habitatge de Catalunya destinado a usos sociales.

También se ha retirado de la calle una moto abandonada y restos de vehículos desvalijados.

Finalmente, agentes de la Policía Nacional han instruido cuatro expedientes de expulsión del país por infracciones a la Ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España.