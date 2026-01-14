Unas 50 personas se concentran ante el Consulado Británico en Barcelona en apoyo a Palestine Action

Un grupo de personas durante una concentración en apoyo a activistas palestinos en huelga de hambre, a 14 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Cuatro activistas de la organización Palestine Action mantienen su huelga de hambre en protesta po - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 50 personas se concentran este miércoles por la tarde ante el Consulado Británico en Barcelona en apoyo a los activistas propalestinos de la organización Palestine Action en una huelga de hambre en prisiones británicas.

Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las cárceles británicas desde la que organizaron presos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981.

La huelga comenzó para protestar por las restricciones a la comunicación postal, las llamadas y las visitas, y ahora piden el cierre de todas las empresas del sector militar con relación con Israel, revertir la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos.

La concentración en la capital catalana, en la que se han exhibido banderas palestinas, ha sido convocada por las organizaciones Prou Complicitat amb Israel y la Comunitat Palestina de Catalunya.

LIBERACIÓN DE LOS ACTIVISTAS

La miembro de Prou Complicitat Alys Samson ha pedido en declaraciones a los medios la liberación de los activistas y ha asegurado que algunos de ellos están en huelga de hambre "desde hace más de 70 días".

"El único crimen que han cometido estas personas es luchar contra el genocidio de Israel contra el pueblo palestino", y ha pedido al gobierno británico que retire la ilegalización de Palestine Action, textualmente.

También ha recordado que Prou Complicitat y la Comunitat Palestina de Catalunya han convocado una manifestación en Barcelona el próximo 31 de enero para "exigir un embargo de armas integral a Israel y la ruptura total de relaciones".