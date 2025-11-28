Unos 500 alcaldes reunidos en Montserrat por la ACM reivindican el municipalismo como "pilar de país"

Más de 500 alcaldes reivindican en Montserrat el municipalismo - ACM

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 500 alcaldes han reivindicado este viernes el municipalismo como "pilar de país" en un acto organizado por la Associació Catalana de Municipis (ACM) en Montserrat con motivo del milenario de la fundación del monasterio, al que también ha asistido el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler.

En un comunicado, han explicado que, bajo el nombre 'Pilares de fortaleza. Reconocimiento del mundo local en Montserrat', el mundo local ha hecho una ofrenda colectiva de una lámpara votiva, creada para la ocasión, que simboliza "los valores de servicio a los otros, dignidad humana, fraternidad y catalanidad".

Cada alcalde ha depositado un pequeño pilar con el nombre de su municipio en su interior, que quería representar todo el municipalismo catalán y, posteriormente, han accedido al interior de la basílica, donde el padre Abad ha bendecido la lámpara votiva, que se ha creado especialmente para la ocasión por el forjador Enric Pia Montferrer y la vidriera Núria Torrente.

"Hoy estamos aquí para reafirmar nuestra vocación de servicio y el compromiso con cada vecino y vecina de nuestros municipios", ha subrayado la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, en su intervención para dar la bienvenida a todos los alcaldes.

Según Budó, con el acto de este jueves reafirman el municipalismo como pilar fundamental de la sociedad catalana: "Desde la ACM reivindicamos el papel de los municipios como base de Catalunya y llamamos a tejer alianzas de país. Ninguna política nacional tendrá éxito si no nace arraigada al territorio".

MANIFIESTO

En el acto se ha leído un manifiesto, que pone en valor "la fuerza y la unidad" del mundo local catalán y reafirmar su compromiso con la vocación de servicio como base de una sociedad justa y próspera.

También destaca el papel y el trabajo de los servidores públicos y reivindica que los municipios son básicos "para vertebrar el país desde la proximidad y la diversidad para crear una sociedad abierta, cohesionada y orgullosa de su identidad"

Espadaler se ha dirigido a los presentes para destacar la "importancia" del trabajo que llevan a cabo los ayuntamientos.

Tras ello, el acto ha terminado con la interpretación del 'Virolai' y una fotografía de grupo en el exterior de la abadía.