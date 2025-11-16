Unas 500 personas celebran en el MNAC los 15 años de los 'castells' como Patrimonio de la Humanidad

Archivo - Centenares de personas durante la Jornada de 'Castellers' de la fiesta mayor de La Mercè, en la plaza Sant Jaume, a 28 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La jornada de ‘Castellers’ de La Mercè es uno de los actos más emblem - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas han celebrado este domingo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona el 15 aniversario de los 'castells' como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, un reconocimiento obtenido el 16 de noviembre de 2010.

La gala 'Som patrimoni', organizada por la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), ha reunido a miembros del mundo 'casteller', representantes de la cultura popular catalana y autoridades institucionales, como el presidente del Parlament, Josep Rull, informa la organización en un comunicado este domingo.

El presidente de la CCCC, Albert Torres, ha explicado que, aunque la Unesco reconoció los 'castells' hace 15 años, en Catalunya hace más de 200 que se hacen 'castells': "Con este acto queremos reivindicar la cultura popular como parte indispensable del patrimonio catalán".

Por su lado, Rull ha destacado que pocas expresiones culturales son "tan tangibles en el sentido que unen a gente de procedencias muy distintas, de edades diferentes y de varios extractos sociales".

"Los 'castells' son una señal de orgullo y, sobre todo, una metáfora colectiva de lo que somos capaces de hacer juntos los catalanes", ha añadido.

La jornada ha girado en torno a cinco valores que, según la CCCC, definen el hecho 'casteller' y la cultura popular catalana: tradición, diversidad, pasión, identidad y patrimonio.

Además, con este evento, la Coordinadora quiere subrayar que ser reconocidos por la Unesco es "un punto de partida" y que preservar los castells como patrimonio vivo requiere seguir fomentando sus valores, participación y transmisión.