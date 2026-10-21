Unos 500 técnicos de contratación local participan en unas jornadas de la ACM sobre este ámbito

Sesión de la ACM sobre contratación local - ACM

Buscan adaptarse a un entorno normativo con cada vez más "exigencias" BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 500 técnicos de contratación local han participado en las 8 jornadas en el territorio organizadas por la Associació Catalana de Municipis (ACM), por tal de acercar herramientas y buenas prácticas a los profesionales de los entes locales que trabajan en el ámbito de la contratación.

La última de estas 8 jornadas se celebró este martes en Barcelona con un centenar de participantes de diferentes ayuntamientos, ha informado la organización en un comunicado este miércoles.

Las jornadas forman parte de la iniciativa que cada año organiza la ACM por tal de poner en común cuestiones de actualidad o complejas que afectan a los departamentos de contratación pública de los entes locales, teniendo en cuenta que el entorno normativo cada vez tiene más "exigencias" en cuanto a eficiencia, transparencia y seguridad jurídica.

Estas sesiones tienen una orientación "especialmente práctica", destinadas a facilitar las tareas cotidianas de los ayuntamientos y a reforzar la calidad y el control de la ejecución de contratos.

JORNADA EN BARCELONA

Durante la jornada en Barcelona se presentaron las novedades de la Central de contratación del mundo local, haciendo referencia a los futuros acuerdos marco que se pondrán en marcha y la renovación de los vigentes.

La sesión estuvo a cargo del jefe de la oficina de seguimiento de contratos de la Central de Compras de la ACM, Víctor Torrents, y del técnico del área Bernat Monpeal, y también contó con una ponencia sobre buenas prácticas para hacer más fácil la contratación pública, a cargo de las técnicas del área de estudios y contratación de la ACM Mireia Angulo y Laura Picó.

Así, sirvió para profundizar en la fase de ejecución de los contratos, con una sesión dedicada a las penalidades y las prohibiciones de contratar, tratando la "importancia" de una correcta redacción de las cláusulas de seguimiento y ejecución, presentada por el jefe de contratación del Ayuntamiento de Reus (Tarragona), Jordi Voltas.

CENTRAL DE COMPRAS

La Central de Compras cumple 14 años al servicios de los entes locales y 927 ayuntamientos, todos los consejos comarcales y las 4 diputaciones hacen uso de ella.

Se ofrecen 22 productos y servicios, siendo el acuerdo marco de electricidad el más utilizado, con 1.126 entes, seguido de los seguros (940) y la impresión (805).