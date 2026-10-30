Un 52% de empresarios de Catalunya tiene desgaste emocional "elevado", según Fundación Pimec

Imagen de la mesa de debate 'De l'estrès al burnout. Part III: Comerç' de la Fundación Pimec y Pimec Comerç - FUNDACIÓN PIMEC

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un 52% de los empresarios y autónomos de Catalunya presenta un nivel "elevado" de 'burnout' o desgaste emocional, según los datos de una encuesta del Institut de Recerca de l'Hospital del Mar impulsada por la Fundación Pimec a 962 personas.

Otro 21% de los encuestados presenta un nivel moderado, mientras que el 23% ligero y un 4% no muestra indicadores de desgaste emocional, detalla un comunicado este viernes de la fundación y Pimec Comerç, unas cifras que evidencian la necesidad de abordar el bienestar emocional de los empresarios "más allá del ámbito individual".

En este sentido, Fundación Pimec, en colaboración con el centro de investigación del hospital, MGC Mútua y la Fundación Salud y Persona, ha impulsado una 'Guia Burnout' para los empresarios, con el objetivo de contribuir a detectar y gestionar estas situación.

COMERCIO

La Fundación Pimec y Pimec Comerç también han celebrado una jornada para visibilizar el impacto del 'burnout' en el sector del comercio, en la que se han identificado como principales factores de estrés el absentismo, la carga burocrática y el relevo generacional.

Han destacado que el sector está formado, en gran medida, por micropimes, negocios familiares y autónomos que asumen múltiples responsabilidad, ante lo que el presidente de la fundación, Josep González, ha resaltado que cuando los empresarios llegan al "límite" se resiente su salud mental y también la capacidad de mantener la actividad y los puestos de trabajo.