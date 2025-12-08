53.000 coches vuelven al área de Barcelona hasta las 14 horas de este lunes, un 21,2% de los previstos

Estado de la C-16 a la altura de Urús (Girona) - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

53.000 vehículos han regresado al área de Barcelona entre las 12.00 y las 14.00 horas de este lunes, un 21,2% de los 250.000 previstos en la operación de vuelta del puente de diciembre.

Según ha informado el Sevei Català de Trànsit vía X se están registrando colas y atascos en la C-14, con 7 kilómetros de cola a la altura de Organyà (Lleida); en la N-260 en Ripoll (Girona), con 7 kilómetros de retenciones y en la C-16, con 5,5 kilómetros en Urús (Girona) y 6 kilómetros en Bagà (Barcelona).

Además, también se registran colas en la N-260, con 4 kilómetros a la altura de Ribes de Freser (Girona) y en Ripoll, en la C-17, con 3 kilómetros.