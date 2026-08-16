La 58 edición de la UCE reunirá a los expresidentes autonómicos Torra, Soler y Albinyana

Archivo - El expresidente de la Generalitat Quim Torra en una mesa redonda en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en una imagen de archivo - UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU (UCE) - Archivo

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 58 edición de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) comenzará este lunes en el Liceu Renouvier, en Prada (Francia), y reunirá al expresidente de la Generalitat de Catalunya entre 2018 y 2020, Quim Torra; el expresidente del Govern de las Islas Baleares entre 1995 y 1996, Cristòfol Soler, y el expresidente de la Generalitat Valenciana entre 1978 y 1979, Josep Lluís Albinyana, en el acto 'Tres presidents pels Països Catalans'.

Así lo ha anunciado la entidad en un comunicado este domingo, en el que también destaca que el expresidente de la Generalitat entre 2021 y 2024, Pere Aragonès, también participará en la UCE, en el marco del acto 'Francesc Macià: oposició a una dictadura. Als 100 anys dels Fets de Prats de Molló'.

Asimismo, el actual presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, así como una de sus predecesoras, Carme Forcadell, rendirán homenaje a la diputada de Junts pel Sí, Muriel Casals, 10 años después de su muerte, mientras que la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, protagonizará el acto 'Intel·ligència nacional: reconstruir el relat cap a la independència'.

JUNQUERAS, TURULL Y ALAMANY

La UCE también contará con la presencia del líder de ERC, Oriol Junqueras, que impartirá la lección 'Guerra de Successió i els Decrets de Nova Planta als Països Catalans', el secretario general de Junts, Jordi Turull, que hablará del independentismo ante los retos actuales y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, que lo hará sobre la Catalunya-ciudad.

En esta edición también se recordarán los 750 años de la muerte del rey Jaime I y se rendirá homenaje a Montserrat Roig, Blai Bonet, Pau Casals y Antoni Gaudí.

Este año se ofrecerán cursos en las áreas de ciencias de la naturaleza, ciencia y tecnología, derecho, economía, pensamiento, feminismo, historia, historia del arte, literatura, lengua, música, ciencia política, ciencias de la salud y turismo, y se impartirán los tradicionales cursos de formación cultural: iniciación a la lengua catalana, introducción a la lengua occitana, iniciación a los Països Catalans y conocimiento de Catalunya Nord.