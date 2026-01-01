640 personas utilizan los buses gratuitos habilitados en Lleida para la noche de Fin de Año

Imagen de la campaña '1000 ulls contra les violències masclistes' en los autobuses de Lleida para la noche de Fin de Año - PAERIA DE LLEIDA

Un total de 640 personas han utilizado los buses gratuitos habilitados por La Paeria de Lleida para la noche de Fin de Año en el marco de la campaña '1000 ulls contra les violències masclistes'.

Según explica el consistorio en un comunicado este jueves, había tres líneas habilitadas para este servicio: la L6 entre Bordeta, Cappont y Nastasi; la L7 entre Mangraners y Secà y el Especial Ronda - La Llotja, que se incorporaba como novedad este año.

Durante la noche no se han registrado incidentes destacables y la Guàrdia Urbana no ha hecho intervenciones por agresiones machistas o lgtbifóbicas, aunque sí ha detenido a una persona por violentar y sustraer objetos en dos vehículos y ha identificado a cuatro personas implicadas en un delito leve de lesiones.

La teniente de alcalde y concejala de seguridad, movilidad y civismo, Cristina Morón, ha destacado que ha sido una noche tranquila, sin incidentes graves, y ha agradecido el trabajo de los equipos de profesionales implicados, además de subrayar que el servicio gratuito de bus "ayuda a garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de una noche especial como la de Fin de Año con seguridad".

Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Políticas Feministas, Carme Valls, ha mostrado su satisfacción por la implicación de los profesionales contra las violencias machistas, en un dispositivo en el que han participado más de 50 profesionales: una coordinadora, una psicóloga, 6 agentes en los Punts Lila/Rainbow, 3 agentes informadores en los autobuses y 42 agentes de policía local.