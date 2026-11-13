El 67% de catalanes ve el precio alto como principal problema en la compra de vivienda, según el CEO

Archivo - Promoción de vivienda pública en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 67% de los catalanes considera que el "elevado precio" es el principal problema en materia de vivienda de compraventa, seguido por las dificultades para acceder a un crédito hipotecario (11%) y la escasa oferta (8%), según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Son los datos de la segunda ola de la encuesta 'Òmnibus' del CEO de la Generalitat, publicada este viernes, realizada entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de 2026 con una muestra final de 1.741 personas mayores de 16 años residentes en Catalunya y un margen de error de +2,31.

En el ámbito del alquiler, el principal problema señalado es también el "elevado precio" (61%), por delante de la escasa oferta de pisos (15%) y la vivienda de uso turístico (11%), mientras que tanto en compra como en alquiler aparecen en menor medida los déficits de rehabilitación del parque (2%) y la ubicación de la oferta (1%).

En otro apartado del estudio sobre los temas más importantes actualmente en Catalunya, la vivienda ocupa el primer lugar para el 34% de los consultados, por delante del sistema sanitario (22%), la seguridad ciudadana (13%), la inmigración (10%) y el funcionamiento de la economía (7%).

SITUACIÓN RESIDENCIAL Y GASTOS

Respecto a la situación actual en relación con la vivienda, el 50% de los encuestados es propietario: el 26% ya la tiene pagada, el 22% está pagando hipoteca y el 2% la ha recibido en herencia o donación.

Por su parte, un 18% es inquilino con contrato de residencia habitual, otro 18% vive en una vivienda propiedad de sus padres (u otros familiares o amigos), un 4% paga por el uso de una habitación o espacios compartidos, otro 4% reside en un piso alquilado por sus padres o familiares, y un 2% tiene un contrato de alquiler de temporada.

Sobre el porcentaje de ingresos del hogar destinados a pagar los gastos de la vivienda habitual (alquiler, hipoteca o gastos de comunidad), el 27% dedica entre el 25% y el 50%, y el 26% destina entre el 5% y el 25%.

Asimismo, un 16% afirma gastar entre el 50% y el 75% de sus ingresos en la vivienda, un 12% destina menos del 5% y un 7% supera el 75%.